Памятную доску Маннергейму демонтируют в Санкт-Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга обязали демонтировать мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму, которая находится в центре города, пишут "Аргументы и факты".

Как сообщает издание, доску нужно убрать до 8 сентября. Отметим, что эта доска появилась в городе 16 июня. Но уже через пару дней ее облили красной краской.

Позже выяснилось, что доска была установлена незаконно, сообщение об этом было передано в комитет по культуре. Комитет принял решение демонтировать табличку.

Карл Густав Маннергейм – барон, финский военный и государственный деятель шведского происхождения, генерал от кавалерии (7 марта 1918) Финляндской армии, фельдмаршал (19 мая 1933), маршал Финляндии (только как почётное звание) (4 июня 1942), регент Королевства Финляндия с 12 декабря 1918 года по 26 июня 1919 года, президент Финляндии с 4 августа 1944 года по 11 марта 1946 года; русский военачальник, генерал-лейтенант Русской армии (25 апреля 1917).