Пара из Австралии, преследуя покемона, забрела в логово пауков

Молодая пара в австралийском городке Яннар, играя в игру Pokemon GO, столкнулась с необычным явлением — полностью покрытым паутиной парком. Об этом пишет Lenta.ru.

