Пара из Австралии, преследуя покемона, забрела в логово пауков

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Молодая пара в австралийском городке Яннар, играя в игру Pokemon GO, столкнулась с необычным явлением — полностью покрытым паутиной парком. Об этом пишет Lenta.ru.

A woman playing Pokémon Go stumbled upon an insane amount of spiderwebs https://t.co/nPWGgQQo6i pic.twitter.com/1U1PYFSSvo — BuzzFeed (@BuzzFeed) 14 июля 2016 г.

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По словам девушки, они преследовали Мяута, но так не смогли поймать его. Их отвлекло огромное количество паутины по всему парку.

Между тем, как пишет издание, такое явление довольно типичны для Австралии. В периоды сильных дождей или наводнений местные пауки вынуждены перебираться в труднодоступные для водных потоков места. По словам девушки, ее поразило и одновременно ужаснуло столь необычное зрелище.