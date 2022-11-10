Пара известных российских актеров проводит отдых на Семинском перевале

Актеры театра и кино Аглая Шиловская и Александр Устюгов приехали на Алтай. Фотографии знаменитостей опубликовали в сообществе «Семинский перевал — неповторимый отдых на Алтае».

Актеры уже несколько дней находятся на базе отдыха на Семинском перевале. По опубликованным фото и видео видно, что пара проводит время не только душевно, но и активно, путешествуя на внедорожнике.

Авторы публикации отмечают, что это уже не первый приезд знаменитостей на Алтай. В 2021 году они участвовали в съемке художественного фильма «Бешенство», который будет показан в кинотеатрах с 23 февраля 2023 года — неподалеку от базы до сих пор можно увидеть декорации к фильму.

«Съемочной группа получила массу впечатлений от пребывания на Семинском перевале во время работы над фильмом, поэтому ее участники стали у нас частыми гостями», — отметили в группе.