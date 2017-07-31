Парад кораблей и салют над Невой: фото с главного парада ВМФ в Питере
Корабли, подводные лодки, самолеты и фейерверк над Невой: смотрим, как прошел главный парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге
Парад по случаю Дня военно-морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Президент России Владимир Путин в этот день совершил обход кораблей, пришвартованных у стен Петропавловской крепости, а также у Адмиралтейской набережной. Завершился день красивейшим салютом над Невой.
А каким этот день увидели гости и жители Северной столицы? Смотрим.
С Днём Военно-Морского Флота! Ура!😃 #петербургналадони#spb_planet#spbru#spbcam#spbgram#piteronline#cityspb#spb_live#i_love_spb#ilovespb#piterinlove#piteronline#vpeterburge#spbpics#spb_petersburg#kings_alltags#insta_petersburg#see_all_world#ig_today#mycity_life#fantastic_earth#ig_shotz_travel#worldcolours_hdr#natgeotravelru#hello_worldpics#europe_vacations#travellingthroughtheworld#worldplaces#парадвмф2017
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Удачно пообедать зашли в @roof18_rest 🥗заодно посмотрели как встречают Владимира Владимировича ✌🏼#президент #вмф #путин #папараци
Публикация от Natalie (@nata_pigeon)
Почти за месяц прибывания в Санкт-Петербурге, мы первый раз так быстро утром собрались всей семьёй 😜 Обычно выползаем не раньше 11 часов. Но, ведь сегодня парад ко дню ВМФ был в 10 утра и мы не могли такое пропустить😉👏🏻👏🏻 #глазинывпитер #семья #впитережить #хабаровчане #парадвмф2017
Публикация от Kristina (@glazina_positive)
ДЭПЛ "Дмитров" и МРК "Гейзер" 🇷🇺🚢🛳 #russia #spb #парад #парадвмф2017 #вмф #корабли #подлодка #спраздником #россия #вмфрф #Питер #спб
Публикация от Anna Kuzmich Oriflame🌌 (@universe_annie)
Военно-морской парад 2017. Катер с ботинком Петра I #spb #spbgram #piter#saintpetersburg #photographerspb #spb_brilliant #cityscape #cityphotography #streetphotography #marineparade #спб #питеронлайн #санктпетербург #деньвмф⚓️ #деньвмф #деньвоенноморскогофлота #парадвмф2017#фотографспб
Публикация от Сергей Бовичев (@bovichevs)
День ВМФ в Питере! Лето в Питере! #парадвмф2017 #деньвмф2017
Публикация от Natalia Grigorieva-Gorokhova (@solnechnaya_nat)
#питер #парадвмф2017 #нева Репетиция парада
Публикация от Анна (@pirs_anna)
День ВМФ в Санкт-Петербурге!!! ⚓🚤⛴🚢 Был парад кораблей, которых я так и не увидела из-за большого колличества людей и своего небольшого роста...😥 Был парад самолётов, ✈ но после МАКС 2017, меня уже сложно чем-то впечатлить...😜 Вовка Путин 😇 был, видела его лысеющую тыквочку))) Но завершение парада, безусловно, порадовало!!! 🎆✈🎇 #парадвмф2017 #питерпарад #деньвмф #деньвмф2017 #питер #путешествиепороссии #отпускэтохорошо #отпускятебязаслужила #нужноотдыхать #отдыхаемхорошо #отдыхатьнеработать #каникулы
Публикация от Алёна Данилова (@kittyalena)
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Публикация от 🎀 IVANOVA ELENA🎀 (@ivanovaelena15)
Где мы только сегодня не были... #парадвмф2017
Публикация от Denis Pchelinski (@denispchelinski)
Парад в честь Дня Военно-морского флота РФ⚓️ #спб #санкт_петербург #spb #saintpetersburg #впитережить #питер #петербург #вмф #парадвмф2017
Публикация от Artyom (@plotnikov_artyom)
На праздничном Богослужении 30.07.17 Кронштадт #вмф #деньвмф #деньвмф2017 #вмф2017 #кронштадт #морскойсобор #православие #spb #saintpetersburg #морфлот #жанр #nikon #d750 #petrovsergeyphoto
Публикация от Sergey Petrov (@petrovsergeyphoto)
Прекрасный салют 🎆❤ #вмф⚓️ #ВМФ2017 #спб #салют
Публикация от Анастасия Чугунова (@__anastasia__28)
День ВМФ 2017. Мы сходили на Аврору! День выдался не жарким, так что 1,5 часа в очереди прошли комфортно. Я так очень довольна, целое приключение 🚢⚓🌞 #Аврора #вмф2017 #вмф⚓️ #выходнойссемьей
Публикация от Татьяна Гитт Скрапбукинг (@tinkagitt)
Горжусь своим Отечеством! 🇷🇺#деньвмф2017 #парадвмф2017 #питер #парад
Публикация от @shanny_ru
Трансляция по телику это тепло и комфортно, но энергетику тысяч ликующих людей прочувствуешь только находясь здесь. С праздником, морячки!💙 #сднемвмф #спраздником #парадвмф2017 #парадспб #россиямать #чтотоестьвтебетакое
Публикация от Читай мои фото, Петербург 🇸🇵🇧 (@read_my_photo)
В самой гуще событий 😊 #парадвмф2017
Публикация от Илонка Хамдулаева (@ilonkakhamdulaeva)
#деньвмф #вмф2017 #2017 #санктпетербург
Публикация от Digital marketing | PR (@janeyaki)
Кораблики, кораблики...) Сегодня ваш день!)) А я решила сегодня избежать толпы и остаться дома. Правда, все ещё мучаюсь сомнениями, по поводу салюта) На набережных снимать не очень хочется, там вечно штативу некуда упасть 😁 #kings_hdr#picturetokeep_hdr#gallery_of_all#igworldclub#kings_shots#picture_to_keep#photorussia#loves_russia#mskpit#be_one_world#kings_meteo#citybestpics#earthfocus#travellingthroughtheworld#amazingdestination#kings_villages#master_gallery#ig_shotz_travel#world_illife#travel_drops#top_world_photo#europe_focus_on#mybestcityshots#topsaintpetersburgphoto#infinity_worldshoot#loves_united_russia#russia_fotolovers#russia_global#world_super_pics#thevisualyatra
Публикация от Наталья (@natalia_krasnova_)
Baby, you're a 🎇🎆 #салют #деньвмф #nofilter #вмф2017 #spbislove #saintpetersbourg #нева
Публикация от Настя (@wristsandwaves)