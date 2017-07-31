Парад кораблей и салют над Невой: фото с главного парада ВМФ в Питере

Парад по случаю Дня военно-морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Президент России Владимир Путин в этот день совершил обход кораблей, пришвартованных у стен Петропавловской крепости, а также у Адмиралтейской набережной. Завершился день красивейшим салютом над Невой.

А каким этот день увидели гости и жители Северной столицы? Смотрим.

С Днём Военно-Морского Флота! Ура!😃 #петербургналадони#spb_planet#spbru#spbcam#spbgram#piteronline#cityspb#spb_live#i_love_spb#ilovespb#piterinlove#piteronline#vpeterburge#spbpics#spb_petersburg#kings_alltags#insta_petersburg#see_all_world#ig_today#mycity_life#fantastic_earth#ig_shotz_travel#worldcolours_hdr#natgeotravelru#hello_worldpics#europe_vacations#travellingthroughtheworld#worldplaces#парадвмф2017 Публикация от Наталья (@natalia_krasnova_) Июл 30 2017 в 12:40 PDT

Удачно пообедать зашли в @roof18_rest 🥗заодно посмотрели как встречают Владимира Владимировича ✌🏼#президент #вмф #путин #папараци Публикация от Natalie (@nata_pigeon) Июл 30 2017 в 3:44 PDT

День ВМФ в Питере! Лето в Питере! #парадвмф2017 #деньвмф2017 Публикация от Natalia Grigorieva-Gorokhova (@solnechnaya_nat) Июл 30 2017 в 11:31 PDT

#питер #парадвмф2017 #нева Репетиция парада Публикация от Анна (@pirs_anna) Июл 30 2017 в 9:16 PDT

Где мы только сегодня не были... #парадвмф2017 Публикация от Denis Pchelinski (@denispchelinski) Июл 30 2017 в 5:01 PDT

Прекрасный салют 🎆❤ #вмф⚓️ #ВМФ2017 #спб #салют Публикация от Анастасия Чугунова (@__anastasia__28) Июл 30 2017 в 2:38 PDT

Горжусь своим Отечеством! 🇷🇺#деньвмф2017 #парадвмф2017 #питер #парад Публикация от @shanny_ru Июл 30 2017 в 4:01 PDT

В самой гуще событий 😊 #парадвмф2017 Публикация от Илонка Хамдулаева (@ilonkakhamdulaeva) Июл 30 2017 в 1:32 PDT