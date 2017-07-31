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Парад кораблей и салют над Невой: фото с главного парада ВМФ в Питере

Корабли, подводные лодки, самолеты и фейерверк над Невой: смотрим, как прошел главный парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

31 июля 2017, 12:02

Парад по случаю Дня военно-морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. 

Президент России Владимир Путин в этот день совершил обход кораблей, пришвартованных у стен Петропавловской крепости, а также у Адмиралтейской набережной. Завершился день красивейшим салютом над Невой.

А каким этот день увидели гости и жители Северной столицы? Смотрим.

 

День ВМФ в Питере! Лето в Питере! #парадвмф2017 #деньвмф2017

Публикация от Natalia Grigorieva-Gorokhova (@solnechnaya_nat)

 

#питер #парадвмф2017 #нева Репетиция парада

Публикация от Анна (@pirs_anna)

 

День ВМФ в Санкт-Петербурге!!! ⚓🚤⛴🚢 Был парад кораблей, которых я так и не увидела из-за большого колличества людей и своего небольшого роста...😥 Был парад самолётов, ✈ но после МАКС 2017, меня уже сложно чем-то впечатлить...😜 Вовка Путин 😇 был, видела его лысеющую тыквочку))) Но завершение парада, безусловно, порадовало!!! 🎆✈🎇 #парадвмф2017 #питерпарад #деньвмф #деньвмф2017 #питер #путешествиепороссии #отпускэтохорошо #отпускятебязаслужила #нужноотдыхать #отдыхаемхорошо #отдыхатьнеработать #каникулы

Публикация от Алёна Данилова (@kittyalena)

 

Где мы только сегодня не были... #парадвмф2017

Публикация от Denis Pchelinski (@denispchelinski)

 

Прекрасный салют 🎆❤ #вмф⚓️ #ВМФ2017 #спб #салют

Публикация от Анастасия Чугунова (@__anastasia__28)

 

В самой гуще событий 😊 #парадвмф2017

Публикация от Илонка Хамдулаева (@ilonkakhamdulaeva)

 

#деньвмф #вмф2017 #2017 #санктпетербург

Публикация от Digital marketing | PR (@janeyaki)

 

Кораблики, кораблики...) Сегодня ваш день!)) А я решила сегодня избежать толпы и остаться дома. Правда, все ещё мучаюсь сомнениями, по поводу салюта) На набережных снимать не очень хочется, там вечно штативу некуда упасть 😁 #kings_hdr#picturetokeep_hdr#gallery_of_all#igworldclub#kings_shots#picture_to_keep#photorussia#loves_russia#mskpit#be_one_world#kings_meteo#citybestpics#earthfocus#travellingthroughtheworld#amazingdestination#kings_villages#master_gallery#ig_shotz_travel#world_illife#travel_drops#top_world_photo#europe_focus_on#mybestcityshots#topsaintpetersburgphoto#infinity_worldshoot#loves_united_russia#russia_fotolovers#russia_global#world_super_pics#thevisualyatra

Публикация от Наталья (@natalia_krasnova_)

 

Baby, you're a 🎇🎆 #салют #деньвмф #nofilter #вмф2017 #spbislove #saintpetersbourg #нева

Публикация от Настя (@wristsandwaves)

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