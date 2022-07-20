Парад невест прошел Алтае. Самые везучие пролетели над землей на высоте птичьего полета
В мероприятии приняли участие более 35 местных жительниц
20 июля 2022, 12:33
В Республике Алтай прошел традиционный парад невест, сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.
Парад прошел в селе Майма, в мероприятии приняли участие более 35 местных жительниц. Всем невестам вручили букеты.
«Участниц на специальной площадке ждали фотозоны и беспроигрышная лотерея. Самые везучие выиграли полет на воздушном шаре и смогли увидеть землю с высоты птичьего полета», — рассказали в правительстве.
В завершение парада невесты сделали венки и опустили их в воду.
Парад невест прошел в Республике Алтай / Фото: газета «Сельчанка».
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