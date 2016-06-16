Парк-отель "Солнечный", где гостят звезды шоу-бизнеса, продается в Барнауле

В пригороде Барнаула продается комплекс отдыха "Солнечный". На его территории находятся несколько объектов общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Основу объекта составляет капитальное здание с качественным ремонтом, сообщает сайт "Недвижимость Алтай". Комплекс занимает 9 гектаров.

В основном здании находится гостиница vip-класса на 22 номера. Кроме того имеется ресторан на 70 мест, караоке-бар, конференц-зал большой вместимости. Есть фитнес-центр, доступный как постояльцам отеля, так и жителям поселка и города Барнаула. Спортивный центр включает в себя бассейн, тренажерный зал, кардио-зал, зал для групповых занятий.

Рядом с отелем расположена парковая зона с теннисными кортами и прогулочной площадкой. Также имеется собственный банный комплекс.

Важной и выгодной особенностью объекта является собственный пляж.

Парк-отель "Солнечный" выбирали для проживания звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Стас Михайлов, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.