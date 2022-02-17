Парки, ярмарки и ремонт домов. Как изменился Ленинский район Барнаула накануне 50-летия

Глава администрации Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин отчитался об итогах работы за 2021 год. На развитие этой важной территории краевой столицы потратили около двух миллиардов рублей из различных источников бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

В общей сложности администрация Ленинского района участвовала в прошлом году в реализации шести национальных проектов. В частности, отремонтировали имущество собственников 316 многоквартирных домов на сумму более 30 миллионов рублей. В рамках краевой программы выполнен ремонт 28 домов, потрачено на это 259 миллионов. По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленинском районе в 2021 году благоустроили 23 дворовые территории. В общей сложности за три года эта цифра составила 86 дворов.

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За бюджетные средства отремонтированы почти девять тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог и внутриквартальных проездов, 4,5 тысячи кв. метров тротуаров. Кроме того, участие пригорода Ленинского района в краевом проекте поддержки местных инициатив позволило за пятилетку привлечь на благоустройство его территории 18 миллионов рублей.

В школах и детских садах района за счёт бюджетных средств провели ремонт на сумму 47 миллионов. В рамках проекта «Спорт — норма жизни» в районе начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью около 132 миллионов рублей. Он появится на территории парка «Арлекино» и станет местом притяжения любителей спорта.

Как отметил Александр Михалдыкин, в прошлом году администрация района активно помогала местным товаропроизводителям, а также населению. Была проведена 21 продовольственная ярмарка, где жители Ленинского района могли купить продукты по более низким ценам.

Также глава администрации Ленинского района рассказал о планах властей на 2022 год. Основные проекты — благоустройство 18 дворов и парка «Юбилейный». В селе Гоньба планируется построить фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировать здание местного клуба и восемь участков автомобильных дорог в раках нацпроекта «БКД».

Присутствовавшие на отчёте Александра Михалдыкина депутаты городской думы, а также мэрии краевой столицы высоко оценили работу администрации Ленинского района, которому скоро исполнится 50 лет.

«Ленинский район в 2021 году улучшил показатели в сравнении с предыдущим годом и подошёл к своему 50-летию с достойными социально-экономическими итогами и планами развития. В период резкого ускорения продуктовой инфляции ни в одном другом районе города не уделяется столько внимания проведению социальных продовольственных ярмарок. На хорошем уровне находятся взаимодействие администрации района с организациями, предприятиями, общественностью. Совместная работа с органами ТОС является одной из самых эффективных в городе. Но остаются и проблемы, решать которые на благо города можно только в тесном сотрудничестве власти, депутатского корпуса и жителей», — заявил заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун.