Партия «Единая Россия» реализует по всей России и в Донбассе проект «Zа самбо»

Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован более чем в пяти тысячах залов по всей России, в Донбассе и на освобождённых территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии, глава общественного совета этого проекта Андрей Турчак. Подробности передаёт сайт ER.ru.

«Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нём. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий», — подчеркнул Андрей Турчак.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил: регион активно подключится к реализации проекта. ДНР уже подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

«Для нас важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами России. Для нас это ценно. Конечно, хотел поблагодарить „Единую Россию“, которая не на словах, а на деле включается по многим направлениям. Готовы включаться в проект в полной мере», — подчеркнул Пушилин.

Андрей Турчак / Фото: «Единая Россия»

В рамках «Zа самбо» будет разработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо этого, ЕР предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

Координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев считает, что образовательные программы по модулям самбо нужно реализовать не только во внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физкультуры.

«Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия, возможно, в рейтинг образовательных организаций по социальному направлению. И проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на 2023-2030 годы», — сказал он.

Эти предложения поддержали Минпросвещения и Минспорт. Первое ведомство уже разработало программно-методический комплекс для 1-11 классов. Это специализированные уроки физкультуры и дополнительная программа по самбо. А Минспорта согласилось с расширением программ подготовки и переподготовки тренеров по самбо и предложило вовлекать в эту работы спортсменов, которые закончили спортивную карьеру или планируют заканчивать ее.

Совсем скоро пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.

«Отберём действительно самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии самбо людей. После утверждения региональных координаторов проработаем комплексную программу по нашему проекту. Она будет включать в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров. А также — проведение региональных соревнований. И, конечно, выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Сергей Елисеев.

«Единая Россия» запустила проект «Zа самбо» в июле 2022 года. Его цель — развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

При поддержке партии в 70 регионах страны реализуется проект «Самбо — в школу».