Парящий провал образовался у пешеходной дорожки в Барнауле

Опасная яма образовалась рядом с тротуаром на одной из барнаульских улиц. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Провал в грунте образовался у пешеходной дорожки на Юрина, 184. Как рассказал автор сообщения, из образовавшейся ямы идёт пар.

Невнимательные пешеходы рискуют угодить под землю и получить травмы.

Ранее горожанка обнаружила открытый люк на тротуаре в центре Барнаула. Зияющая дыра расположилась так, что в неё очень легко провалиться.