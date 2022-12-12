Парящий провал образовался у пешеходной дорожки в Барнауле
Невнимательные пешеходы рискуют упасть в опасную яму
12 декабря 2022, 07:05, Илья Звягинцев
Опасная яма образовалась рядом с тротуаром на одной из барнаульских улиц. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Провал в грунте образовался у пешеходной дорожки на Юрина, 184. Как рассказал автор сообщения, из образовавшейся ямы идёт пар.
Невнимательные пешеходы рискуют угодить под землю и получить травмы.
Ранее горожанка обнаружила открытый люк на тротуаре в центре Барнаула. Зияющая дыра расположилась так, что в неё очень легко провалиться.
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