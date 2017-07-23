Пассажир самолета попытался покинуть борт в Британии на лету

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Полицейские в Лондоне задержали пассажира самолета, попытавшегося во время полета открыть дверь лайнера и покинуть салон. Об этом в воскресенье, 23 июля, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что решивший выйти из самолета мужчина прилетел из Польши. После задержания его доставили в больницу, а оттуда - в полицейский участок на допрос.

В данный момент в отношении поляка начато расследование. Данных о том, почему он внезапно решил покинуть салон лайнера, пока нет.