Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Boeing рейсом Грозный — Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты трех тысяч метров», — заявил собеседник агентства.

На данный момент борт лег на обратный курс и уже возвращается в столицу Чечни. На некоторое время он пропал с карт Flightradar. Причина аварийного сигнала пока неизвестна.