Патриарх Кирилл поддержал российскую военную операцию в Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал российскую военную операцию в Сирии. В интервью телеканалу "Россия 1" он назвал действия нашей страны оборонительными.

"То, что сегодня происходит в далекой, казалось бы, Сирии, которая на самом деле далекой вовсе не является, это в буквальном смысле наш сосед, - это и есть защита Отечества", - цитирует патриарха ''Интерфакс''.

Кирилл напомнил, что согласно христианству военные действия оправданы, когда они защищают человека, общество, государство. К тому же Россия участвует в спасении жителей Сирии и на Ближнем Востоке в целом, в том числе христиан.

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"Мы ведь все хорошо знаем, какие страшные беды приносит терроризм. Наш народ прошел через страшные испытания - Беслан, Волгоград, невозможно все перечислить. Мы обожжены этой болью, мы знаем, что это такое. А наш самолет, который был сбит над Синаем", - подчеркнул патриарх.

Вести.Ru отмечают, что глава РПЦ назвал террористов фанатиками, которые считают, что имеют право распоряжаться судьбами людей. И сама эта фанатическая идея противоположна религиозной идее, противна Богу. По словам патриарха, за подобным фанатизмом стоит безбожие.