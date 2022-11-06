Патриарх Кирилл заявил о грозящей России опасности

Опасности текущего времени грозят России гибелью. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе, передает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал он.

Он также добавил, что Запад, стоящий за навязыванием народам Руси междоусобных конфликтов, желает ослабить Россию, Украину и Белоруссию. Патриарх также отметил, что просит Господа и Царицу Небесную о сохранении русского народа и всех народов Руси от «извне навязанной междоусобной брани».