Патриарх Кирилл: жертвующие собой в СВО солдаты смывают все свои грехи

Патриарх Кирилл во время воскресной проповеди заявил, что жертвующие собой в спецоперации солдаты смывают все свои грехи.

По его словам, Церковь молится о том, чтобы «брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне».

«И одновременно Церковь осознаёт, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остаётся верным своему призванию и идёт исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он несомненно совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — сказал глава Русской православной церкви.

Ранее патриарх призвал богатых делиться с нуждающимися, чтобы оправдать свои доходы и не попасть в ад.

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