Патриотично и динамично. На Алтае готовятся к старту Сибирского сезона дрэг-рейсинга

До старта Сибирского сезона дрэг-рейсинга 2022 года остался ровно месяц. 4-5 июня на аэродроме Панфилово в село Новороманово Калманского района состоится Кубок ДОСААФ России по дрэг-рейсингу. Алтайский край — единственный регион в нашей стране, который получил разрешение на проведение мероприятия.

Сейчас идёт активная подготовка к соревнованиям. Организаторы — команда Drag Racing Siberia — занимаются оформлением документов и подготовкой гоночной трассы и оборудования. 1 мая судьи дрэг-рейсинга проверили и настроили систему хронометража. Зимой в неё были внесены изменения для улучшения работы. Тесты прошли успешно.

Сезон 2022 на Алтае обещает быть интересным. Подробности будут публиковаться перед каждой гонкой. Первый этап, который пройдёт 4-5 июня, будет патриотичным, в стиле ДОСААФ. Кстати, в этом году возможно расширение географии участников соревнований на Алтае. Своё желание приехать озвучили владельцы мощных суперкаров не только Сибири, но и других регионов страны.

Смотреть соревнования по дрэг-рейсингу на Алтае можно в двух вариантах:

вживую — на аэродроме Панфилово в Новороманово Калманского района;

онлайн — в группе Drag Racing Siberia во «ВКонтакте».