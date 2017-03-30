Пауки могли бы съесть человечество за один год
Эти насекомые поедают в год 400-800 млн тонн добычи
31 марта 2017, 00:12
Необычное исследование провели европейские ученые: они подсчитали, за какое время пауки в теории способны съесть всех людей на планете. Оказывается, всего-то за год. Об этом сообщает piter.tv.
Биологи выяснили, что пауки съедают за год от 400 до 800 млн тонн добычи. Примерно столько весит население Земли — более 7 млрд человек. Таким образом, паукам нужен всего год, чтобы уничтожить все человечество.
Такой сценарий маловероятен в жизни, но вполне мог бы потянуть на сюжет фильма ужасов.
Кстати, все пауки на Земле вместе весят более 25 млн тонн. Это примерно 487 кораблей "Титаник".
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