Павел Семин обсудил возможности благотворительных проектов на ПМЭФ-2022

Российские бизнесмены нередко занимаются благотворительностью. Более того, у многих из них есть стремление развивать различные проекты, направленные на помощь людям. Такой вывод сделал известный меценат, помощник сенатора Совета Федераций РФ Павел Семин по итогам участия в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме.

Во время ПМЭФ-2022 Павел Семин провёл рекордное количество встреч, причём как с представителями крупного бизнеса, так и с руководителями регионов, бюджетных предприятий и госкорпораций. Интерес к реализации благотворительных проектов был у всех. Но, как оказалось, многие представители бизнеса просто не знают, каким образом могут помочь обществу, а у чиновников до сих пор не всегда есть проработанные механизмы реализации такого рода проектов. Благотворительные фонды, уверен Семин, должны стать той связующей структурой, которая сможет объединить эти блоки на благо общества.

В ходе совместного заседания по вопросам развития рынка энергоресурсов России, проходившего при участии вице-премьера Алексея Новака, Павел Семин также обсудил возможность совместных благотворительных проектов с председателем совета директоров «Газпрома» Алексеем Миллером. Компания реализует целый ряд программ поддержки по разным направлениям: спорт, образование и воспитание детей, помощь попавшим в сложную жизненную ситуацию, проекты в сфере культуры. Меценат обратил внимание присутствовавших на встрече представителей компании на то, что фонд «Народное Единство» работает по схожим программам. Он предложил рассмотреть возможность совместных проектов, которые могут быть реализованы как в ближайшее время, так и в отдалённой перспективе.

Отдельное, большое направление, которое намерены развивать в Фонде «Народное Единство» в ближайшее время, как пояснил Павел Семин, заключается в реализации благотворительных проектов на территориях Украины, освобождённых в ходе специальной военной операции. Люди, проживающие там, потеряли практически всё. В то же время, как показывают опросы, в России поддержка спецоперации гражданами очень высока. Многие россияне, несмотря на то, что они испытывают на себе давление санкций недружественных государств и в последнее время значительно потеряли в собственных доходах, были бы готовы помочь жителям Донбасса. Благотворительные фонды могут объединить два этих полюса.

У «Народного Единства» уже есть опыт в реализации такого рода проектов. Фонд организовывал сбор гуманитарной помощи и её отправку в приграничные регионы, где продукты питания, средства гигиены, одежда, игрушки и канцелярские товары для детей раздавались беженцам, находящимся в лагерях временного размещения. Силами фонда также был организован ряд культурно-массовых мероприятий.

Во время ПМЭФ-2022 Павел Семин провёл ряд встреч с высшим руководством Донецкой Народной Республики, в ходе которых прошло обсуждение дальнейшей работы по реализации благотворительных проектов. Павел Семин уверил главу ДНР Дениса Пушилина и председателя республиканского правительства Виталия Хоценко в том, что его фонд готов не только разрабатывать новые программы помощи, но и оказывать помощь в реализации уже существующих проектов. Стороны обменялись контактами и договорились о дальнейшем взаимодействии по этим вопросам.