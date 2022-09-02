Пенсионер создал «ореховый рай» под Новосибирском и выращивает фундук, как в Турции

Житель Новосибирской области Анатолий Сидорович — опытный садовод-исследователь и кандидат сельхознаук — пригласил корреспондента «КП-Новосибирск» на сбор урожая фундука.

Живёт 77-летний Анатолий Степанович в небольшом поселке Мичуринский. Фруктами и ягодами на его участке вряд ли кого-то можно удивить, а вот фундук — практически экзотика.

В магазинах мы видим привозной фундук — экспортом занимаются Турция, Италия и Испания. В нашей стране его выращивают в южных регионах, в основном в Краснодарском крае. Пенсионер рассказал, как ему удалось вырастить орех в Сибири.

«Саженцы мне подарила моя давняя подруга из Барнаула. Она тоже кандидат наук, но по размножению малины. Работали с ней в одно время. Кроме этого, она, как и любой учёный, решила поэкспериментировать и привезла из Саратова еще в 1970-х годах разные формы фундука. Занялась селекцией и создала две гибридные формы этого ореха — зелёную и краснолистную. В 2010 году она мне их отдала, а я занялся размножением», — пояснил садовод.

Плодоносить фундук начал только на третий год после посадки. В целом орех неприхотлив, поливать можно раз в месяц. Но вредят белки и бурундуки.

«Свои схроны они прямо у нас на участке делают», — отметил сибиряк.

Сибирский фундук от привозного отличается тем, что он немного меньше. Ежегодно Анатолий Степанович собирает со своих шести кустов по два ведра уже шелушёных орехов.

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