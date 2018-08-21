Пенсионер в Чите забыл в троллейбусе миллион рублей

Сотрудники полиции нашли в Чите пожилого иногороднего мужчину, забывшего в троллейбусе сумку с вещами и миллионом рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на краевой главк МВД.

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Сообщение о подозрительной сумке поступило в полицию от кондуктора троллейбуса. При осмотре сумки полицейские обнаружили личные вещи, несколько пачек денежных купюр (1,062 миллиона рублей) и документы на имя жителя города Петровск-Забайкальский 1937 года рождения.

Полицейские в итоге нашли пожилого мужчину. Тот рассказал, что находится в Чите проездом и, выходя из троллейбуса, забыл там свою сумку.

"Видя растерянное состояние пожилого человека, полицейские предложили свою помощь в зачислении денежных средств на банковский счет, чтобы защитить его от возможных преступных посягательств. Они проводили 81-летнего мужчину в ближайшее отделение банка, где помогли совершить денежную операцию", - сообщили в местном МВД.

После, как отмечается, мужчину сопроводили до гостиницы и помогли устроиться там на ночлег.