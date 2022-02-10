Пенсионерка облила фекалиями офис "Газпрома" за то, что с нее требуют вернуть долг

В Тольятти пожилая женщина устала от того, что “Газпром” восемь лет выбивает из неё долг в размере 300 рублей. Женщина решила отомстить организации за постоянные звонки.

7 февраля она пришла в местное отделение “Газпрома” с каталкой и мешком, внутри которого был припасён “сюрприз”. Пенсионерка взяла талон, дождалась своей очереди, а после этого достала из мешка бутылки с фекалиями и принялась поливать всё вокруг себя.

“Восемь лет издеваетесь надо мной… Вот я и решила вам отплатить той монетой, которую вы с меня выбиваете”, — приговаривала женщина во время совершения своего акта мести.

Её “негодования” разлетелись по большой площади, отмечают пользователи соцсетей. Пенсионерка залила пол, стойку обслуживания и лежащие на ней документы.