Пенсионерке отказались выдать льготные таблетки из-за отсутствия финансирования

В Свердловской области пенсионерке отказались выписывать рецепт на льготные лекарства в местной поликлинике, сообщает URA.RU.

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В сложное положение попала жительница Кировграда на Урале: в поликлинике ей отказали в праве получения льготных лекарств и не стали выписывать необходимый рецепт, с которым она могла бы пойти в аптеку.

Женщина с трудом смогла выбить себе лекарство для диабетиков, но таблетки от гипертонии получить так и не удалось.

"У нас в поликлинике врачи отказываются выписывать рецепты на льготные лекарства, аргументируют это отсутствием финансирования. Врач посоветовала мне обращаться в областное Министерство здравоохранения. Два дня пыталась дозвониться в министерство, но там автоответчик: если хотите это – нажмите такую кнопку, хотите это – нажмите другую кнопку, а живого человека нет, кто бы снял трубку. Так и не смогла дозвониться", – рассказала пожилая женщина.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области заверили, что необходимые женщине лекарства содержатся в перечне льготных. Чиновники порекомендовали ей немедленно обратиться с рецептом в аптеку. Вот только в поликлинике рецепт ей не дают.