Пенсионеров хотят обязать удостоверять сделки с недвижимостью у нотариуса

Сделки по продаже недвижимости, которая находится в собственности у одиноких пенсионеров и инвалидов, следует нотариально удостоверять. С такой инициативой выступает группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР, чтобы защитить пожилых людей от мошеннических схем с квартирами и частными домами, сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта отмечают, что во время визита к нотариусу будет осуществляться проверка законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение. Нотариус будет обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Напомним, что с начала 2017 года все сделки с долями недвижимости уже оформляются только через нотариуса.



