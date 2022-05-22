Пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей при выполнении определенного условия

Пенсионеры в России могут рассчитывать на выплаты в размере 10 тысяч рублей, если зарегистрируются как самозанятые. Об этом сообщает Primepress.

Как отметил пенсионный эксперт Сергей Власов, многие люди в России продолжают работать даже после выхода на пенсию. Часто среди пожилых людей встречаются репетиторы, няни или уборщики, которые не оформляются официально.

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Оформление как самозанятый даст пенсионерам ряд преимуществ, отмечает специалист. Среди них ежегодная индексация пенсий и льготы, которые положены работающим пенсионерам.

Также, по его словам, пожилым людям перечисляют по 10 тысяч рублей, когда они становятся самозанятыми.

«Правда, потратить такие деньги можно будет на определённые цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты в феврале в Алтайском крае выросли на 218 рублей за месяц и достигли 32 007 рублей. По сравнению с прошлым годом доходы жителей региона увеличились на 9,9%, однако в реальном выражении они упали на 1%, а если сравнивать с январём 2022 года — на 3,2%.