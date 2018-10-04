Пентагон анонсировал ускоренное начало испытаний гиперзвукового оружия

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США активно работают над созданием гиперзвуковых вооружений и начнут их испытывать быстрее ожидаемых сроков. Такое заявление сделал первый замминистра обороны Штатов Патрик Шанахан, пишет ТАСС.

"Мы начнем проводить запуски быстрее и чаще, чем этого могли ожидать", - приводит агентство его слова.

Замглавы оборонного ведомства рассказал, что сейчас в США определяют, "какое количество [единиц вооружений] нам нужно, как нам сделать эти решения более модульными, и как нам выстроить промышленную базу". Он назвал проделываемую сейчас работу "самой трудной частью". "Мы движемся к реализации, и мы планируем расширяться", - заключил Шанахан.

Агентство напоминает, что ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что разработка гиперзвукового оружия и средств защиты от него стали для ВС Америки на данном этапе главным приоритетом. При этом глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен отмечал, что РФ и КНР опережают Штаты по ряду направлений разработки гиперзвукового оружия.

США обнародовали впервые за десять лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января. Тогда Мэттис подчеркнул, что нвоая СНО сфокусирована на долговременном соперничестве с Россией и Китаем.