Переселенцам с новых территорий РФ предложили выдавать жильё

Переселенцам из Донецкой, Луганской народных республик и Запорожской области предложили предоставлять жильё на условиях социального найма. С соответствующей инициативой выступили депутат Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и член комитета Александр Якубовский.

Также авторы проекта предлагают разрешить беженцам покупать квартиры у девелоперов как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

Сейчас на приобретение жилья по жилищному сертификату могут претендовать только переселенцы из Херсонской области.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью «Известиям» заявил о том, что эта инициатива положительно повлияет на рынок недвижимости, потому что позволит компенсировать просадку в спросе.