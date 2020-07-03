Перевалили за 800. В Республике Алтай выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двоих детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, включая двоих детей; у пяти жителей Майминского района и женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона; у двух жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Чемальского района; жителя Усть-Канского района и жителя другого региона, прибывшего на работу вахтовым методом в Турочакский район. 27 из 35 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В шести случаях диагностированы симптомы заболевания", – информирует оперштаб.

Таким образом, общее число больных в регионе достигло 810, причем 449 из них выявили в Кош-Агачском районе.

Ранее amiс.ru сообщал, что тест на коронавирус главы Республики Алтай Олега Хорохордина показал отрицательный результат.