Первая женщина-гондольер объявила себя трансгендером и решила сменить пол

В Венеции первая женщина-гондольер Алекс Хай сказала, что теперь она трансгендер. Об этом пишет "Интерфакс".

"Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря "она" или "Александра", - написал Хай на странице в своей соцсети.

По его словам, он себя женщиной никогда не ощущал. Также он отметил, что всегда мечтал заниматься только тем, что любит "всем сердцем".

Десять лет назад этот человек добился разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, будучи женщиной.