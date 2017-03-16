Первая женщина-космонавт Терешкова открыла в Лондоне выставку в свою честь

Выставка в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой открылась в в лондонском Музее науки в среду, 15 марта. Первые посетители встретили Терешкову овациями, передают РИА "Новости".

Выставка "Валентина Терешкова: первая женщина в космосе" рассказывает историю жизни известной во всем мире советской женщины: от ее работы на фабрике до политической карьеры.

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Общество Владимир Путин лично поздравил Валентину Терешкову с юбилеем. Фото

В экспозиции представлены фотографии, документы и личные вещи, а также документальный фильм с редкими архивными кадрами из истории советской космонавтики и воспоминания Терешковой о своем полете на корабле "Восток-6".

"Очень важно, что британцы могут познакомиться, как начиналась пилотируемая космонавтика в нашей стране. Труд космонавтов и техника представлены на этой выставке. Я надеюсь, что интерес будет и у молодежи, и у более взрослого населения", — сказала сама 80-летняя Валентина Терешкова на открытии выставки.

Она отметила, что британцы проявляют большой интерес к истории российской космонавтики. А российских женщин-космонавтов назвала перспективными для новых полетов в космос.

Кстати, на гала-вечере также присутствовала первый британский космонавт Хелен Шерман.

Напомним, Валентина Терешковой полетела в космос в качестве единственного члена экипажа - командира корабля "Восток-6" 16 июня 1963. После нее в космос летали еще 59 женщин, трое из них из СССР и России.