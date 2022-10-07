Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации в России отменили
Прокуратура признала его незаконным, а мужчина, в отношении которого возбудили дело, получил право на компенсацию
7 октября 2022, 17:51, Илья Звягинцев
Прокуратура признала незаконным первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации. Об этом сообщает юрист Павел Чиков.
Напомним, что дело возбудили в отношении 32-летнего жителя Перми несколько дней назад. Мужчина отказался подписывать повестку в военкомат.
Тогда сообщалось, что адвокат мужчины подал ходатайство об отмене дела.
Прокуратура признала возбуждение уголовного дела незаконным, а жителю Перми дали право на получение компенсации за 48-часовое нахождение в ИВС.
Следственный комитет собирается оспорить решение прокуратуры.
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