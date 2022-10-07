Первое уголовное дело об уклонении от мобилизации в России отменили

Прокуратура признала незаконным первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации. Об этом сообщает юрист Павел Чиков.

Напомним, что дело возбудили в отношении 32-летнего жителя Перми несколько дней назад. Мужчина отказался подписывать повестку в военкомат.

Тогда сообщалось, что адвокат мужчины подал ходатайство об отмене дела.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела незаконным, а жителю Перми дали право на получение компенсации за 48-часовое нахождение в ИВС.

Следственный комитет собирается оспорить решение прокуратуры.