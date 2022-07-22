Первую часть памятника строителям установили в Барнауле

В Барнауле продолжаются работы по возведению памятника строителям. На данный момент рабочие установили первую часть монумента.

Вокруг будущего памятника уже благоустроили площадку. Здесь выложили плитку, установили лавочки и урны.

Судя по тому, что большинство урн уже заполнены, местным жителям приглянулось новое, пусть и не готовое место.

Напомним, что памятник из гранита, концепцию которого выполнил «Алтайгражданпроект», создали на Колыванском камнерезном заводе.

Высота стелы составит около четырех метров. Она будет выполнена в темных и светлых серых тонах, а также на ней разместят надпись «Памятный знак в честь строителей Алтайского края».

Организацию установки взял на себя Союз строителей Алтайского края. В общей сложности на него затратили 4,5 млн рублей.