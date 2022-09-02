Первый канал вернет в сетку вещания развлекательный контент

Первый канал вернёт в сетку вещания развлекательный контент. Как сообщает ТАСС, об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст на полях просветительского марафона общества «Знание».

Он напомнил, что Первый канал один из первых изменил сетку вещания после начала спецоперации. По словам Эрнста, всё это время сотрудники «обсуждали, анализировали, информировали аудиторию».

«Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — заявил он.

Отметим, что в феврале из ротации канала вышли «Вечерний Ургант», «Жить здорово!», «Модный приговор» и другие передачи развлекательного характера. В СМИ появлялись слухи, что некоторые из них собираются закрыть.