Первый пассажирский самолет с 1961 года прилетел из США на Кубу

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Первый за 55 лет пассажирский самолет из Америки приземлился на Кубе 31 августа. Воздушное судно доставило пассажиров из Флориды в аэропорт кубинского города Санта-Клара, сообщает "Комсомольская правда".

На воздушном судне также прибыл министр транспорта США Энтони Фокс. В планах – прибытие еще коммерческих рейсов из Чикаго, Майами и Филадельфии.

Власти Америки и Кубы говорят, что в скором времени из США на Кубу будет летать по 10 американских самолетов в сутки, а в неделю будет выполняться до 300 авиарейсов США – Куба.

Напомним, дипломатические отношения между Кубой и Америкой возобновились в 2015 году. А до этого между странами больше 50 лет сохранялась конфронтация.