Первый российский регион ввел двухнедельный локдаун из-за COVID-19

В Республике Бурятии ввели локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В регионе на две недели закрылись заведения торговли и общепита, в том числе торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты и фитнес-клубы.

Об этом со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова пишет "Коммерсант". Ограничения не касаются заведений общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственных магазинов, аптек, салонов связи и розничной торговли товарами первой необходимости.

Как объяснил Цыденов, такую меру пришлось принять из-за дефицита лекарств и нехватки свободных коек в больницах. Для поддержки бизнеса власти пообещали налоговые льготы.

Напомним, что за все время в Бурятии выявили 14 838 заболевших COVID-19, из которых более 12,6 тысячи человек уже выздоровели, 273 скончались. Это первый в России регион, который решился на подобные меры этой осенью.