Первый самолет приземлился "в самом бесполезном аэропорту в мире"

Фото: pixabay.com

Первый самолет приземлился в аэропорту острова Святой Елены спустя год после постройки аэровокзала, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание The Times.

Этот аэропорт уже прозвали "самым бесполезным". А все потому что на его строительство ушло примерно 285 миллионов фунтов стерлингов (около 370 миллионов долларов). Целый год он простоял впустую и только сейчас там приземлился самолет.

Аэропорт построен на утесе, поэтому на площадку дует сильный ветер, что затрудняет посадку. Первый самолет, приземлившийся в этом аэропорту, прилетел из Южной Африки. На борту самолета находились 60 человек. Местные власти надеются, что аэропорт будут чаще использоваться после этого рейса.

Остров Святой Елены расположен в Атлантическом океане в 1800 км к западу от Африки и является частью заморского владения Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (таким образом, остров принадлежит Великобритании, но не является её частью). Небольшая часть острова: два дома, где жил Наполеон Бонапарт, и долина, где он был похоронен, — принадлежат Франции.