Первый тираж "Алисы в стране чудес" может стать самой дорогой книгой в мире

Книга будет выставлена на аукционе Christie's, он пройдет 16 июня в Нью-Йорке.

Книге 150 лет, но она в прекрасном состоянии. Это один из 22 сохранившихся экземпляров первого тиража книги.

Первый тираж "Приключения Алисы в Стране чудес" был издан в 1865 году в типографии Оксфордского университета. Иллюстратор Джон Тенниел оказался недоволен качеством печати, из-за чего выпуск книги был остановлен. Часть книг из 50 экземпляров сигнального выпуска писатель подарил своим знакомым. Вторую часть, судя по предположениям, отдали в приюты для детей. В наши дни 16 книг находятся в институтах и библиотеках Великобритании и США. В руках частных владельцев находится шесть книг.

Фото www.oxfordmail.co.uk/