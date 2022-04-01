Первый укус клеща в сезоне зафиксировали в Горном Алтае

В Республике Алтай 28 марта зафиксировали первый случай присасывания клеща к человеку в этом году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

От укуса членистоного пострадала 45-летняя жительница Усть-Канского района. Женщина была застрахована на этот случай, поэтому в больнице ей бесплатно удалили переносчика, ввели иммуноглобулин и назначили антибиотики.

В ведомстве отмечают, что клещи появляются в тех местах, где сошел снег. Специалисты советуют использовать средства защиты от клеща, а в случае его обнаружения на себе рекомендуют как можно быстрее снять и сжечь.

Напомним, что эпидемиологи прогнозируют резкий рост числа клещей летом 2022 года на территории Алтайского края.