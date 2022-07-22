Первый Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов стартовал в Барнауле

Столица Алтайского края стала местом проведения нового мероприятия в жизни строительных отрядов — слет ветеранов ССО. Участие в нем приняли 300 представителей движения разных поколений не только с Алтая, но также из Москвы, Ставропольского и Пермского краев, Удмуртии, Томской, Омской, Самарской, Нижегородской, Свердловской, Магаданской и Тюменской областей.

«Ветеранское стройотрядовское движение Алтайского края имеет свои славные традиции. Ваши трудовые достижения, особый задор это пример для молодого поколения. Уверен, что и в будущем все добрые дела пройдут при поддержке стройотрядов», — приветствовал участников заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

Он поздравил их от имени губернатора. А бойцу строительного отряда ветеранов «Старая гвардия», ветерану ССО «Монолит» Андрею Момоту и президенту клуба ветеранов СО «Медик» АГМУ, комиссару строительного отряда ветеранов и отряда Снежного десанта «Старая гвардия», ветерану ССО «Монолит» Игорю Шахматову вручил юбилейные медали, приуроченные к 85-летию Алтайского края.

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич отметила: городу очень почетно принимать первый слет.

«И это не случайно, Барнаул — город молодежи, город студенческий. В этом году мы принимаем межрегиональную студенческую стройку „Барнаул-2022“. На многих инфраструктурных, дорожных и социальных объектах краевой столицы трудились стройотрядовцы. Сложно переоценить вклад движения и в патриотического воспитание молодежи, именно вы показывали, как надо дружить, работать, любить Родину. Именно в стройотрядах зарождалась настоящая дружба и крепкие семьи. Все эти крепкие традиции вы, ветераны, передали нашей молодежи», — подчеркнула она.

Ветеранов ССО также поздравил командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Парамонов.

А депутат БГД, ветеран ССО Юрий Ряполов подчеркнул, что студенческое стройотрядовское движение развивается, преемственность поколений сохраняется.

«Очень значимо, что первый Всероссийский слет ветеранов студенческих отрядов проходит в Барнауле. Ведь благодаря ветеранам движения мы возродили в сегодняшней молодежи все лучшие традиции студенческих отрядов. В Барнауле на площади Сахарова установлен памятный знак в честь 50-летия движения, в честь заслуг молодежи в развитие города и региона. Руками бойцов стройотрядов построено большое количество объектов». Он также отметил, что студенческие отряды Алтайского края являются одними из лучших в России, и ежегодно подтверждают это звание на Всероссийских стройках.

Слет организовало Алтайское отделение «Российских студенческих отрядов». В этом помогли штаб студотрядов Сибири и Общественная палата региона.