Пес-полицейский похищал игрушки, заготовленные для детей. Думал, что они для него

Сотрудники полиции округа Франклин штата Массачусетс ежегодно собирают игрушки, чтобы передать их в фонд для нуждающихся детей. Этот год не стал исключением, но однажды полицейские заметили, что игрушки стали постепенно пропадать.

Расследование быстро дало плоды. Похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Им оказался служебный пес Бен. Вора поймали с поличным, когда он пытался стащить очередную куклу. Остальные пропавшие игрушки обнаружили в его "тайнике".

Один из правоохранителей рассказал, что Бен решил, что подарки приготовили для него и поэтому стал их забирать. Обвинение псу не предъявят, но в комнату, где хранятся игрушки, входить запретят. Хитрый похититель все-таки добился своего: те подарки, что он успел обслюнявить, оставят ему, сообщает Tjournal.