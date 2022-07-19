Пешеход выбежал перед машиной. Стали известны подробности жесткого ДТП в Тальменке
В результате происшествия два человека попали в больницу с различными травмами
Стали известны подробности жесткого ДТП в Тальменке. В социальных сетях появилась видеозапись момента, а в ГИБДД рассказали о последствиях аварии.
«В 11 часов 00 минут на улице Кирова, в районе дома № 87 р.п. Тальменка, водитель — мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Партизанская в направлении пер. Банковский, допустил наезд пешехода — мужчину 1975 года рождения, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в зоне действия пешеходного перехода», — сказано в сообщении МВД.
В результате аварии пострадал пешеход и два пассажира «Тойоты». Все они попали в больницу.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.