Пешеход выбежал перед машиной. Стали известны подробности жесткого ДТП в Тальменке

Стали известны подробности жесткого ДТП в Тальменке. В социальных сетях появилась видеозапись момента, а в ГИБДД рассказали о последствиях аварии.

«В 11 часов 00 минут на улице Кирова, в районе дома № 87 р.п. Тальменка, водитель — мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Партизанская в направлении пер. Банковский, допустил наезд пешехода — мужчину 1975 года рождения, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в зоне действия пешеходного перехода», — сказано в сообщении МВД.

В результате аварии пострадал пешеход и два пассажира «Тойоты». Все они попали в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.