Песков: Кремль не интересует лишение Саакашвили гражданства Украины

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Лишение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства не волнует Кремль. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Политика Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение на Украину

Он подчеркнул, что данная тема "не является предметом интереса для Кремля".

Напомним, ранее российский премьер Дмитрий Медведев назвал произошедшее с Саакашвили "фантастической трагикомедией", которая свидетельствует о "моральных качествах" ее участников. Также глава кабмина выразил надежду, что "шоу" продолжится.

Позже Саакашвили заявил, что будет бороться за возвращение на Украину, отметив, что президент страны Петр Порошенко лишил его гражданства незаметно.