Песков объяснил перенос осеннего призыва на ноябрь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос осеннего призыва на 1 ноября. Его слова передает РИА Новости.

Песков пояснил, что сейчас военные комиссариаты перегружены из-за проведения частичной мобилизации, а перенос осеннего призыва позволит развести волны мобилизованных и призывников.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва. Он начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря.

Всего в России планируют призвать 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.