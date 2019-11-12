Песков оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Позиции на этот счет нет", – ответил Песков на просьбу прокомментировать инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста для жителей Дальневосточного федерального округа.

Новости

Общество Для жителей Дальнего Востока предложили снизить пенсионный возраст

Ранее инициативу озвучил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его мнению, люди, проживающие в суровых климатических условиях, заслуживают особых привилегий. Он подчеркнул, что местным жителям необходимо дать мотивацию не покидать регион. Харитонов отметил, что после пенсионный реформы отток жителей из северных регионов усилился.

Такими же словами предложение объяснил руководитель отделения партии "Единая Россия" в Магаданской области Эдуард Козлов. Депутаты региональной думы накануне поддержали возвращение жителям ДФО прежнего возраста выхода на пенсию.

"Мы изначально выступали в областной думе с такой инициативой для жителей Крайнего Севера. Все-таки не зря в нашем регионе существуют северные надбавки, которые выплачивают за тяжелые климатические условия. Для того чтобы простимулировать жителей жить на Колыме и остановить отток населения, я считаю правильным вернуть прежний пенсионный возраст", – пояснил Козлов.

С 1 января 2019 года в России реализуется пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет – для женщин.