Песков оценил вероятность возвращения смертной казни в России
На данный вопрос о возможном снятии моратория не стоит на повестке дня в Кремле
2 июня 2022, 19:52, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность возвращения смертной казни в России. Его слова передает РИА Новости.
По слова Пескова, вопрос о снятии моратория на смертную казнь не стоит на повестке дня в Кремле.
Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчёркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.
После выхода из ЕСПЧ в социальных сетях стала обсуждаться возможность отмены моратория на смертную казнь в стране.
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