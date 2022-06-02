Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность возвращения смертной казни в России. Его слова передает РИА Новости.

По слова Пескова, вопрос о снятии моратория на смертную казнь не стоит на повестке дня в Кремле.

Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчёркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.

После выхода из ЕСПЧ в социальных сетях стала обсуждаться возможность отмены моратория на смертную казнь в стране.