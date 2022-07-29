Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения по срокам проведения прямой линии с Владимиром Путиным пока нет. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства уточнил, что вопрос прояснят осенью, после начала политического сезона.

Представитель Кремля отметил, что в начале лета проводить прямую линию не стали из-за загруженного графика президента. К тому же сейчас в России сезон отпусков — из-за этого понаблюдать за ней смогут не все. Кроме того, в первые недели сентября в отдельных регионах состоятся различные выборы, а уже после них утвердят решение о дате мероприятия.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным проходит ежегодно с 2001 года, преимущественно в первой половине июня, однако в 2020 году от полноценного проведения мероприятия отказались — элементы вошли в большую пресс-конференцию.