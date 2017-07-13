Песков подтвердил российское происхождение турбин в Крыму

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страной происхождения размещенной в Крыму технологической продукции, которая связана с электроэнергетикой, является Россия. Так он прокомментировал ситуацию вокруг поставок в республику турбин якобы производства немецкого концерна Siemens, передает РИА Новости.

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Общество Siemens подал иск против "Технопромэскпорта" из-за его турбин в Крыму

"Там действительно размещается продукция, технологическая продукция и связанная с электроэнергетикой, и с энергетикой в целом, <...> страной происхождения которого является Россия", — цитирует агентство слова пресс-секретаря главы российского государства.

Напомним, во вторник, 11 июля, московский арбитраж зарегистрировал иск немецкого концерна к "Технопромэскорту", строящему на полуострове две теплоэлектростанции. Иск связан с вероятными поставками турбин Siemens в обход антироссийских санкций Запада, которые запрещают поставлять технологии в Крым.

Ранее СМИ сообщили, что для крымской ТЭС поставили турбины немецкого концерна, а среди подрядчиков, которые занимались их установкой, присутствует компания "интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.