Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Европа начнёт следовать своим интересам. Об этом он рассказал РИА Новости.

Песков заявил, что европейские страны пытаются усилить внешнеполитическую активность и влияние на международные дела, но им мешают США.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Америка ведёт “ковбойскую политику“ и не стесняясь навязывает европейцам новые идеалы и цели. Как считает представитель Кремля, это идёт вразрез с теми желаниями, которые есть у стран Европы.

Песков надеется на то, что европейцы начнут думать о “нашем общем доме“ и смогу выйти из-под влияния США.