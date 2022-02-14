Песков посоветовал странам Европы выбирать свои интересы, а не следовать указам США
Пресс-секретарь президента России считает, что США навязывают европейцам свою политику
14 февраля 2022, 06:20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Европа начнёт следовать своим интересам. Об этом он рассказал РИА Новости.
Песков заявил, что европейские страны пытаются усилить внешнеполитическую активность и влияние на международные дела, но им мешают США.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Америка ведёт “ковбойскую политику“ и не стесняясь навязывает европейцам новые идеалы и цели. Как считает представитель Кремля, это идёт вразрез с теми желаниями, которые есть у стран Европы.
Песков надеется на то, что европейцы начнут думать о “нашем общем доме“ и смогу выйти из-под влияния США.
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