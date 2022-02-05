Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о "вторжении" на Украину

Ошибочная публикация Bloomberg о якобы начале вторжения России на Украину является демонстрацией мировой напряжённости и последствий от подобных сообщений и заявлений западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материалы американского СМИ. Его слова передаёт РИА Новости.

“Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряжённости, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе”, — прокомментировал пресс-секретарь.

Песков также назвал американское СМИ серьёзным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Напомним, ранее Bloomberg разместил на сайте статью о начале “вторжения” России на Украину. Позднее издание удалило материал и извинилось, объяснив произошедшее ошибкой.