Песков: Путин часто ездит за рулём электромобиля

Президент России Владимир Путин часто сам ездит за рулём. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передаёт ТАСС.

«Ни для кого не секрет, и вы знаете, что он иногда, ну когда он не в Кремле, когда он или в Огарёво, или в Сочи, он там сам ездит за рулём такого электромобиля, небольшого, маленького, это все неоднократно видели, поэтому он часто водит машину», — заявил Песков.

Напомним, что 5 декабря Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту, когда оценивал ремонтные работы после теракта, произошедшего в октябре.