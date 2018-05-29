Песков рассказал, за какие заслуги Монсон получил российское гражданство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, за что боец ММА Джефф Монсон получил российское гражданство, сообщает LIFE.

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Политика Боец ММА Джефф Монсон стал россиянином

"Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине - всемирно известный человек. Это стало причиной предоставления гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира", - отметил Песков.

Также он подчеркнул, что Монсон выполнил все необходимые для получения гражданства процедуры, обратившись в действующем порядке.

Песков добавил, что, согласно законодательству нашей страны, спортсмену еще предстоит принести присягу.

Как сообщалось ранее, всемирно известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.