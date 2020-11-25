Песков разъяснил возможность Путина ездить по регионам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что наработанные меры безопасности в условиях пандемии позволяют главе государства более активно перемещаться по стране.

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не привился от коронавируса, поскольку ожидает начала массовой вакцинации. По его словам, президент не может быть добровольцем.

За последние сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,1 миллиона человек, 37 тысяч пациентов скончались.